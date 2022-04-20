Під Харковом ЗСУ розгромили танкову тактичну групу окупантів, ті накивали п'ятами назад до Росії

Під Харковом ЗСУ розгромили танкову тактичну групу окупантів, ті накивали п'ятами назад до Росії

У Харківській області окупанти отримали "на горіхи" від захисників України і дременули зализувати рани назад до Росії.

ЗСУ розгромили танковий полк РФ під Харковом так, що його просто вивели за межі України.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На Слобожанському напрямку ворог здійснює перегрупування та поповнення запасів. Продовжує часткове блокування Харкова та обстріли міста.

"У Харківської області до пункту постійної дислокації (населений пункт Солоті Бєлгородської області), через важкі втрати, окупанти вивели батальйонну тактичну групу 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу для відновлення боєздатності", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у Маріуполі російські окупанти продовжують бомбити "Азовсталь", гатять з артилерії та танків по житловому сектору Лівобережного району.

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