Під Харковом ЗСУ збили ще один ворожий літак Су-25

Під Харковом ЗСУ збили ще один ворожий літак Су-25

Пілоту літака вдалося катапультуватися, його шукають українські оборонці.

Вранці сили протиповітряної оборони Харкова знищили черговий бойовий літак військово-повітряних сил Російської Федерації - штурмовик Су-25.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, пілоту літака вдалося катапультуватися, підрозділи Збройних Сил України спільно із силами територіальної оборони, Національної гвардії та Служби безпеки України ведуть активні пошуки повітряного злочинця.

Збройні сили Росії спрямовують на Харків значну частину власного повітряного флоту. Над містом Харків майже постійно одночасно перебувають 5-7 штурмовиків та винищувачів противника, які періодично здійснюють бомбардування кварталів міста з мирними жителями.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 285 од.,

ББМ ‒ 985 од.,

артилерійських систем – 109 од.,

РСЗВ ‒ 50 од.,

засоби ППО ‒ 21 од.,

літаків – 44 од.,

гелікоптерів – 48 од.,

автомобільної техніки ‒ 447 од.,

легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,

цистерн з ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.