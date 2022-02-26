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Під Херсоном медики везли пораненого: окупанти підбили "швидку" (відео)

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Під Херсоном медики везли пораненого: окупанти підбили "швидку" (відео)

Медики вимушені рятувати пацієнта посеред поля. 

Під Херсоном окупанти підбили "швидку", яка везла поранененого.

Медики вимушені рятувати пацієнта посеред поля. 

"Везли пораненого, підбили", - каже лікар. 

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