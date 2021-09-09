Під Хмельницьким міська влада виплатить 60 тисяч грн жінці за "розваги" безпритульних собак

Потерпілій мають виплатити кошти з міського бюджету.
У Хмельницькій області Славутський районний суд зобов’язав місцеву владу відшкодувати матеріальні збитки жінці, домогосподарство якої постраждало від нападу безпритульних собак. Тварини вдерлися на приватне домоволодіння і подавили гусей.
Про це повідомляють у телеграм-каналі Кам'янець PLUS.
Інцидент стався у місті Славута у 2019 році. Собаки, які перебували в притулку КП "Славута-Сервіс", втекли з підприємства, на території домоволодіння жінки пошкодили сітку в декількох місцях, та проникли у приміщення, де утримувались гуси.
У позовній заяві до суду жінка зазначила, що очевидцем вказаної події був її син. Він у присутності працівників поліції вказав, що троє собак, яких він виганяв із території належного їм домогосподарства, є собаками, що перебували у притулку КП "Славута-Сервіс".
Славутський суд виніс постанову про стягнення на користь постраждалої із Славутської міської ради на відшкодування майнової шкоди — 30 000 гривень, на відшкодування моральної шкоди — 30 000 гривень.
Нагадаємо, що Харківській області в Ізюмському міськрайонному суді було ухвалене рішення - зобов'язати власника собак відшкодувати матеріальні збитки родині дитини, на яку напали тварини.