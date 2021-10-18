Під Івано-Франківськом нетверезий чоловік збив на автівці жінку та зник з місця аварії: постраждала в лікарні

Під Івано-Франківськом нетверезий чоловік збив на автівці жінку та зник з місця аварії: постраждала в лікарні

В його крові виявили 1,4 проміле спирту.

В Івано-Франківській області чоловік на легковику збив жінку, після чого втік з місця події. Постраждалу госпіталізували до лікарні.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

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Як стало відомо, подія сталася близько дев'ятої вечора 17 жовтня в селищі Нижній Березів Косівського району. Там водій легковика збив жінку, яка йшла по узбіччі проїжджої частині. В результаті чого постраждалу 41-річну жінку госпіталізували до лікарні.

У свою чергу винуватець аварії зник з місця ДТП. Його згодом знайшли і затримали правоохоронці. Виявилося, що чоловік був п'яний — в його крові виявили 1,4 проміле спирту.

"За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (“Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння”) КК України. У ході досудового розслідування слідчими призначено ряд експертиз та перевіряються усі обставини автопригоди", — розповіли в Нацполіції області.

Нагадаємо, що на Закарпатті водій під наркотиками злетів у кювет. Загинула 17-річна дівчина, ще одна в лікарні.

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