Під Івано-Франківськом нетверезий чоловік збив на автівці жінку та зник з місця аварії: постраждала в лікарні

В його крові виявили 1,4 проміле спирту.
В Івано-Франківській області чоловік на легковику збив жінку, після чого втік з місця події. Постраждалу госпіталізували до лікарні.
Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.
Як стало відомо, подія сталася близько дев'ятої вечора 17 жовтня в селищі Нижній Березів Косівського району. Там водій легковика збив жінку, яка йшла по узбіччі проїжджої частині. В результаті чого постраждалу 41-річну жінку госпіталізували до лікарні.
У свою чергу винуватець аварії зник з місця ДТП. Його згодом знайшли і затримали правоохоронці. Виявилося, що чоловік був п'яний — в його крові виявили 1,4 проміле спирту.
"За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (“Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння”) КК України. У ході досудового розслідування слідчими призначено ряд експертиз та перевіряються усі обставини автопригоди", — розповіли в Нацполіції області.
Нагадаємо, що на Закарпатті водій під наркотиками злетів у кювет. Загинула 17-річна дівчина, ще одна в лікарні.