Під Івано-Франківськом в результаті нічного конфлікту загинув 24-річний боєць АТО

Під Івано-Франківськом в результаті нічного конфлікту загинув 24-річний боєць АТО

Поліція затримала винуватця, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

У Івано-Франківській області у лікарні помер 24-річний чоловік, якого ножем вдарили на вулиці у місті Надвірна. Напередодні він став учасником конфлікту поблизу одного із торгових закладів міста.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Івано-Франківській області.

Подія сталася 9 жовтня у Надвірній близько 3 години ночі. До поліції звернулися очевидці і повідомили, що під час конфлікту між двома чоловіками один із них вдарив свого опонента ножем і втік.

Потерпілого з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні, де він за добу помер. Загиблим виявився 24-річний боєць ООС Василь Попадич.

"Правоохоронці провели комплекс слідчо-оперативних заходів, опитали свідків та очевидців події, переглянули записи з камер відеоспостереження, встановили особу зловмисника та затримали його за годину після злочину за місцем проживання. Йдеться про 41-річного місцевого мешканця. Затриманий у минулому судимий за вчинення ряду злочинів", - повідомили у поліції.

Підозрюваного затримали у порядку ст. 208 КПК України. Наразі слідчі повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні умисного вбивства, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, що у Запорізькій області чоловік вкоротив собі віку, перерізавши собі горло кухонним ножем. За словами близьких загиблого, він зловживав наркотиками та спиртним.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання