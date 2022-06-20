Під Ізюмом ЗСУ ліквідували танкістів Кантемирівської дивізії

У Харківській області від ЗСУ дісталося російським танкістам.

Чимало з них було знищено в боях під Ізюмом.

Про це повідомив волонтер Роман Донік, підкріпивши свої слова світлинами.

"Концерти Кобзона мають великий попит серед російських окупантів. Холодноярці під Ізюмом успішно "обілечують". Зараз квитки отримали окупанти з кантемирівської танкової дивізії. 2003 рік народження", - написав волонтер.

Нагадаємо, що в окупованому Херсоні співробітники оперативного підрозділу російських військ замовили собі шашлик в одному із закладів на набережній. Однак замість м'яса отримали автоматну чергу.

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