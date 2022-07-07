Під Києвом адвокат вбив і розчленував жінку, а тіло сховав у валізу і намагався втопити

У Старих Безрадичах на Київщині сталося моторошне вбивство.
Чоловік вбив і розчленував жінку, а тіло намагався втопити.
Про це повідомляють в телеграм-каналі "Київ на зв'язку".
Поблизу насосної станції місцевого водоканалу у Старих Безрадичах знайшли валізу з частинами жіночого тіла. Особу жінки встановили.
Далі правоохоронці встановили і особу ймовірного вбивці. Ним виявився приватний адвокат із Ірпеня.
На початку березня він познайомився з жертвою у Києві. Вже за тиждень вони почали жити разом в дачному будинку у Старих Безрадичах.
За попередніми даними, жінку було вбито наприкінці травня. Адвокат розчленував її тіло, склав до валізи і намагався його позбутися. На велосипеді він відвіз валізу до каналу поблизу місцевої насосної станції. А також запхав речові докази до різних сміттєвих баків.
Після скоєного різник повернувся до Ірпеня, де жив раніше.
Під час обшуку в його квартирі поліцейські також знайшли гранату. Тепер на нього чекає чималий термін ув’язнення.
Нагадаємо, що в Одеській області жінка розпорола живіт чоловікові. Постраждалого одразу ушпиталили, але того ж дня від отриманих травм він помер.
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