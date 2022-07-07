Під Києвом адвокат вбив і розчленував жінку, а тіло сховав у валізу і намагався втопити

Чоловік вбив і розчленував жінку, а тіло намагався втопити.

Про це повідомляють в телеграм-каналі "Київ на зв'язку".

Поблизу насосної станції місцевого водоканалу у Старих Безрадичах знайшли валізу з частинами жіночого тіла. Особу жінки встановили.

Далі правоохоронці встановили і особу ймовірного вбивці. Ним виявився приватний адвокат із Ірпеня.

На початку березня він познайомився з жертвою у Києві. Вже за тиждень вони почали жити разом в дачному будинку у Старих Безрадичах.

За попередніми даними, жінку було вбито наприкінці травня. Адвокат розчленував її тіло, склав до валізи і намагався його позбутися. На велосипеді він відвіз валізу до каналу поблизу місцевої насосної станції. А також запхав речові докази до різних сміттєвих баків.

Після скоєного різник повернувся до Ірпеня, де жив раніше.

Під час обшуку в його квартирі поліцейські також знайшли гранату. Тепер на нього чекає чималий термін ув’язнення.

Нагадаємо, що в Одеській області жінка розпорола живіт чоловікові. Постраждалого одразу ушпиталили, але того ж дня від отриманих травм він помер.

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