Під Києвом через генератор загинули господар будинку та його гості: подробиці трагедії

Загинули 45-річний господар будинку та його гості - 51-річний чоловік та 48-річна жінка.

В Княжичах, що під Києвом, троє людей загинули від отруєння чадним газом. Попередня причина - неправильно встановлений у гаражі генератор.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

У приватному будинку знайшли мертвим 45-річного господаря та двох його гостей: 51-річного чоловіка та 48-річну жінку. За попередніми даними, трагедія сталась через встановлення генератора в гаражному приміщенні, яке примикало до будинку і мало погану вентиляцію.

Нєбитов зазначив, що наразі працівники Броварського управління поліції Київщини встановлюють всі обставини трагедії.

"Закликаю усіх чітко дотримуватись інструкцій з експлуатації опалювальних приладів та інших систем живлення. Дбайте про життя і здоров’я своє та близьких людей!", - наголосив головний поліцейський Київської області.

Нагадаємо, 25 січня у Києві під час тривоги піднявся дим над ТРЦ DreamTown. За словами власника, це сталося через запуск генератора.

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