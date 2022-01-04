Під Києвом із психлікарні втік чоловік, якого помістили туди за рішенням суду

Чоловік має психологічні розлади

Поліція Київської області оголосила у розшук 36-річного Олександра Нефьодова, який сьогодні о 15-тій годині втік з психо-наркологічного лікувального закладу, що в Глевасі.

Про прикмети чоловіка повідомили на сторінці в соціальній мережі.

"В медзакладі він перебував на лікуванні згідно ухвали Кагарлицького районного суду Київської області про застосування до нього примусових заходів медичного характеру", - зазначили правоохоронці.

Повідомляється, що втікачеві на вигляд 35-40 років, зріст близько -175 см, худорлявої статури, обличчя овальне, лоб високий, волосся темне коротке, очі світлі, ніс прямий, основа носа горизонтальна, губи середньої повноти (виступання нижньої губи), вуха овальні, брови прямі широкі на верхній щелепі відсутній передній зуб. Був одягнутий: шапка зимова темно- синього кольору, куфайка темно- синього кольору, олімпійка з червоними вставками, спортивні штани, кросівки білого кольору.

Поліцейські попереджають, що чоловік має психічні розлади.

"Звертаємось до громадян, якщо ви маєте будь-яку інформацію про місцезнаходження розшукуваного чоловіка, повідомте на спецлінію «102»!", - просять в поліції.