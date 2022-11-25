Під Києвом кілька родин отруїлися чадним газом через генератор: постраждала 4-річна дитина, є загиблий

На Київщині від отруєння чадним газом постраждало аж дві родини.

Чадним газом від генератора отруїлася, зокрема, 4-річна дитина. Ще один чоловік загинув.

Про це повідомив керівник Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

За його словами, у селі Бобриця сім’я використовувала для освітлення генератор, який розташовувався просто у приміщенні.

"У результаті отруєння загинув голова родини, його дружину медики встигли госпіталізували до лікарні", - розповів Нєбитов.

Трагічний інцидент трапився і в Гостомелі, де чадним газом отруїлась ціла родина. Спершу стало зле 72-річній бабусі, потім 4-річній онуці. Погіршився стан також у старшої 12-річної дівчинки та її 48-річного батька.

"Вкотре застерігаю: не нехтуйте інструкцією з експлуатації електрогенераторів та приладів для опалення систем. Вчасно перевіряйте справність роботи газових приладів та вентиляції! Дбайте про своє здоров’я та життя!" - закликав Нєбитов.

Нагадаємо, раніше у Києві через відключення електроенергії від чадного газу загинули троє молодих людей: молоде подружжя курсантів та їхня 17-річна сусідка. Усі вони отруїлися газом через збій у роботі вентиляції.

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