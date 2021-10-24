Під Києвом на пункт прийому вторсировини привезли величезний ящик порізаних Біблій

Власник підприємства не стримав обурення.

Справжній скандал розгорівся у місті Бровари поблизу Києва. Там на пункт прийому вторсировини привезли величезний ящик із порізаними Бібліями.

Про це розповів власник підприємства Леонід Черепейнік на своїй сторінці в соціальній мережі і не стримав обурення.

Він зазначив у коментарях до свого посту, що привезли люди і розповіли, що у примірниках помилка видавництва. Але вчинку Леонід все рівно не зрозумів.

"Народ майте совість, будь ласка… Я все розумію - бідні, треба гроші, але не таким шляхом! Коли нам здали по 2500 кг (25000 шт) порножурналів, чи в роздільний збір секс іграшки, я промовчав, це неподобство (бо вірний шлях утилізація). Але коли вже привезли порізані Біблії, святе Слово Боже, це мое сердце не витримує, тому пишу тут: хочете здати на макулатуру Біблію, не рвіть її, не ріжте, я її у вас викуплю в 5 раз дорожче, ніж вартість паперу. Побійтесь Бога!!!", - написав Леонід.

Народ майте совість будь ласка…. Я все розумію бідні, треба гроші, але не таким шляхом! Коли нам здали по 2500 кг (25000... Опубліковано Leonid Cherepeinik Четвер, 21 жовтня 2021 р.

Його в коментарях підтримало чимало людей, хтось запропонував навіть викупити примірники у тому вигляді, як вони є. Але дехто все ж зазначив, що не бачить в цьому нічого поганого, адже це лише книга.

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