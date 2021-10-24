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Під Києвом на пункт прийому вторсировини привезли величезний ящик порізаних Біблій

Під Києвом на пункт прийому вторсировини привезли величезний ящик порізаних Біблій

Під Києвом на пункт прийому вторсировини привезли величезний ящик порізаних Біблій

Власник підприємства не стримав обурення.

Справжній скандал розгорівся у місті Бровари поблизу Києва. Там на пункт прийому вторсировини привезли величезний ящик із порізаними Бібліями. 

Про це розповів власник підприємства  Леонід Черепейнік на своїй сторінці в соціальній мережі і не стримав обурення. 

Він зазначив у коментарях до свого посту, що привезли люди і розповіли, що у примірниках помилка видавництва. Але вчинку Леонід все рівно не зрозумів. 

"Народ майте совість, будь ласка… Я все розумію - бідні, треба гроші, але не таким шляхом! Коли нам здали по 2500 кг (25000 шт) порножурналів, чи в роздільний збір секс іграшки, я промовчав, це неподобство (бо вірний шлях утилізація). Але коли вже привезли порізані Біблії, святе Слово Боже, це мое сердце не витримує, тому пишу тут: хочете здати на макулатуру Біблію, не рвіть її, не ріжте, я її у вас викуплю в 5 раз дорожче, ніж вартість паперу. Побійтесь Бога!!!", - написав Леонід.

Народ майте совість будь ласка…. Я все розумію бідні, треба гроші, але не таким шляхом! Коли нам здали по 2500 кг (25000...

Опубліковано Leonid Cherepeinik Четвер, 21 жовтня 2021 р.

Його в коментарях підтримало чимало людей, хтось запропонував навіть викупити примірники у тому вигляді, як вони є. Але дехто все ж зазначив, що не бачить в цьому нічого поганого, адже це лише книга. 

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