Збитки - понад 600 мільйонів.

Під Києвом російські окупанти знищили овочесховище та ковбасний цех.

Збитки - понад 600 мільйонів.

Про це повідомив керівний партнер VDA Group, якій належали склади, Євген Коломієць у Facebook.

“Під час обстрілу Броварського району Київської області, який вчергове сьогодні влаштували орки, згорів овочевий склад "Вегі Тренд Інвест" та м‘ясний склад "Вел Міт Інвест". Знищені десятки тонн продукції. Це ще один удар по забезпеченню потреб Київщини та всієї України у харчуванні... Щойно вогнеборці завершать роботу, ми працюватимемо над відновленням виробництва”, - написав Коломієць.

Нагадаємо, на Київщині поблизу Макарова окупанти знищили склад фармзаводу "Фармак". Склад повністю згорів – компанія зазнала приблизно 1,5 мільярда гривень втрат.

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