Під Києвом танкіст РФ переїхав свого командира, якого звинуватив у загибелі друзів

Під Києвом танкіст РФ переїхав свого командира, якого звинуватив у загибелі друзів

Військовослужбовець танкового батальйону 37 омсбр звинуватив у загибелі друзів-колег по службі командира бригади.

У Київській області танкіст переїхав свого командира через те, що останній некомпетентно виконував свої обов'язки і в результаті загинуло багато солдатів.

Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк.

За його словами, інцидент стався у Київській області. Тут 2БТГр 37 окремої мотострілецької бригади (в/ч 69647, Кяхта) під час бойових дій у районі Макарова з більш ніж 1500 військовослужбовців, втратили близько 50% особового складу а також чимало отримали поранення.

"Військовослужбовець танкового батальйону 37 омсбр звинуватив у загибелі друзів-колег по службі командира бригади полковника Юрія Медведєва. Вибравши зручний момент, під час бою, переїхав танком командира, що стояв поруч, пошкодивши йому обидві ноги. Наразі полковник Медведєв перебуває у лікарні на території Білорусі, чекаючи на грошову компенсацію за бойове поранення, отримане під час виконання “спеціальної військової операції із захисту Донбасу”. Полковника Медведєва нагороджено орденом мужності", - розповів Цимбалюк.

Нагадаємо, що в Мережі показали документи на відрядження 12-го танкового полку Кантемирівської дивізії РФ.