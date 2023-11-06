Загинув помічник Залужного від вибуху гранати в себе вдома під Києвом – джерела

У селі Чайки на Київщині у результаті необережного поводження з гранатою загинув військовий, помічник головнокомандувача Валерія Залужного.

Про це повідомила речниця МВС Мар’яна Рева у коментарі "Українській правді" .

"У селі Чайки в себе вдома внаслідок необережного поводження з боєприпасами загинув 39-річний військовий. Його 13-річний син тяжко поранений, підлітка шпиталізували. Вдома ще були дружина та донька військового. За попередньою інформацією, вони не постраждали. Працює поліція", - каже Рева.

Речниця МВС додала, що дані в ЄРДР внесено за фактом загибелі людини та за статтею 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

За словами джерел УП, загиблий – Геннадій Частяков, він був помічником головнокомандувача Валерія Залужного.

Під час огляду квартири, за даними джерела, поліція нібито виявила ще п'ять цілих гранат.

Вибуховий пристрій спрацював в одному з подарункув - Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив загибель свого помічника Геннадія Честякова. Залужний зазначив, що його помічник загинув у свій день народження, а вибуховий пристрій спрацював в одному з подарунків.

"Невимовний біль і важка втрата для Збройних Сил України і для мене особисто. Сьогодні за трагічних обставин у свій День народження у родинному колі загинув мій помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков. В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині", - повідомив Залужний.

Нагадаємо, унаслідок вибуху гранати на Київщині загинув на місці 33-річний чоловік, а його 28-річного брата з отриманими осколковими пораненнями кінцівок та обличчя доправлено до лікарні.

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