Під Києвом внаслідок артобстрілу з боку окупантів загинули оператор телеканалу Fox News та українська журналістка

Напередодні журналіста FoxNews Бенджамін Голла було поранено.
Оператор телеканалу FoxNews П'єр Закревський та українська журналістка Олександра Кувшинова загинули внаслідок артилерійського обстрілу з боку російських окупантів у Горенці під Києвом.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
"Оператор телеканалу FoxNews, громадянин Ірландії П'єр Закревський та українська журналістка Олександра Кувшинова загинули внаслідок артилерійського обстрілу з боку російсько-фашистських військ у північно-східній частині села Горенка", - написав Геращенко у телеграм-каналі у вівторок.
Він також нагадав, що вчора журналіста FoxNews Бенджамін Голла було поранено.
"Лікарям довелося ампутувати частину гомілки", - додав Геращенко.
Видання FoxNews підтвердило загибель свого журналіста.
Нагадаємо, російські окупанти 13 березня розстріляли в Ірпені Київської області 51-річного американського журналіста Брента Рено, який мав з собою посвідчення кореспондента The New York Times. У виданні загибель медійника підтвердили, але зазначили, що він не мав акредитації.
Ще один журналіст американського ЗМІ поранений. Потерпілого вивезли із зони бойових дій та доправили до лікарні "Охматдит".
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