Під Києвом здають треш-квартиру: ремонт, як із фільму жахів (фото)

Оренда коштує три тисячі гривень на місяць.

У Борисполі під Києвом здають в оренду однокімнатну квартиру без ремонту і техніки. За оселю, яка нагадує декорації до фільму жахів, власник просить три тисячі гривень на місяць.

Комуналку доведеться сплачувати окремо. Таке оголошення з’явилося на популярному сайті з пошуку нерухомості.

Судячи з фото, у квартирі є бойлер, старий телевізор та трохи меблів – диван, крісла, стіл, стільці і комод. Втім на стінах немає ані фарби, ані шпалер – вони голі. Підлога застелена килимами.

Квартира в Борисполі / Фото: olx.ua

Квартира в Борисполі / Фото: olx.ua

На кухні, яка в такому ж жахливому стані, є плита, раковина і шафа.

Перевагу в цієї квартири можна виокремити єдину – оголошення розміщене від власника, тож комісію рієлтору не доведеться платити.

Квартира в Борисполі / Фото: olx.ua

Квартира в Борисполі / Фото: olx.ua

Квартира в Борисполі / Фото: olx.ua

Нагадаємо, у Дніпрі здають квартиру з душем посеред спальні: ціна шокує.

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