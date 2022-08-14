Під Краматорськом окупанти провели розвідку боєм, після якої відважно накивали п'ятками

На Донеччині на Краматорському напрямку окупанти провели розвідку боєм.

Після неї вони втікали так, що мелькали п'ятки.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Краматорському напрямку російські окупанти завдали авіаударів поблизу Спірного. Здійснили спробу розвідки боєм в районі Серебрянки, після вогневого ураження від наших воїнів, вдалися до втечі", - повідомили у Генштабі.

Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення неподалік Спірного, успіху не мав, відійшов. В районі Івано-Дарʼївки бойові дії тривають.

Нагадаємо, військовий експерт розповів, як зміниться ситуація у Луганській області восени.

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