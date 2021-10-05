Під Кривим Рогом 9-річний хлопчик зірвався з 4 поверху недобудови

Дитину з травмами доправили до лікарні.

У Криворізькому районі Дніпропетровської області в результаті падіння з висоти травмувалася дитина. 9-річний хлопчик зірвався з четвертого поверху недобудованого будинку і його доправили до лікарні з травмами.

Про це повідомляє Depo.Дніпро.

За інформацією Криворізького районного управління поліції, інцидент стався в одному з сел Зелендольської ОТГ.

Хлопчик грався в недобудові, в якийсь момент зірвався і впав униз. З численними травмами його доправили до 8-ї лікарні Кривого Рогу.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Слід зазначити, що цього тижня схожий випадок стався у Павлограді. Дівчина гуляла на греблі, втратила рівновагу і впала униз головою з висоти чотири метра на бетонну плиту. Зараз за її життя борються лікарі.

Нагадаємо, що у Кривому Розі на гірничовидобувному підприємстві стався нещасний випадок. З висоти впав працівник і загинув.

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