Під Кропивницьким чоловік розтрощив своїй матері череп: вона померла

У селі під Кропивницьким 37-річний чоловік вбив свою матір.

Правоохоронці оперативно встановили та затримали підозрюваного у злочині.

Про випадок повідомили у Кіровоградській обласній прокуратурі.

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"Трагедія трапилася 13 серпня в одному із сіл Кропивницького району. За версією слідства, між сином та матір’ю виникла сварка, під час якої підозрюваний дерев’яною палицею наніс удари по голові жінки. Отримані травми для 68-річної потерпілої виявилися несумісними із життям", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Кропивницької окружної прокуратури 37-річного сина потерпілої наразі взято під варту без права внесення застави. Таке рішення ухвалив Кіровський районний суд, який розглянув та задовольнив клопотання слідчого про арешт. Слідство триває.

Раніше стало відомо, що у Житомирі чоловік посеред вулиці зарізав власну дружину.

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