Під Кропивницьким невакцинована сімейна лікарка залишила без меддопомоги 5 сіл

Жінка відмовилася робити щеплення, тож не може обслуговувати 2400 пацієнтів.
У Великосеверинівської амбулаторії Кіровоградської області сімейну лікарку відсторонили від роботи бо немає довідки про щеплення від коронавірусу. Декларації з жінкою підписали 2400 жителів п’ятьох сіл Кропивницького району, тож зараз усі вони залишилися без медичної допомоги.
Про це повідомляє "Суспільне".
Жінка впеврена, що як лікар має імунітет від коронавірусу, бо жодного разу поки не захворіла.
"Я не хворіла, може й хворіла легкою формою, я переношу це нормально. У мене є імунітет, я так вважаю, як лікар. Я можу заплатити штраф, працювати як треба, хай там винесуть мені якусь догану, але вакцинуватись заради цього я не можу, - пояснює сімейна лікарка Алевтина Олійник.
Каже, зробить дослідження на антитіла від коронавірусу і тоді вирішить, чи буде щеплюватись. Зараз вона перебуває вдома, бо через наказ Міністерства охорони здоров'я про обов'язкове щеплення медиків, не може виконувати свої професйні обов'язки.
"Мене ознайомлювали. І головний лікар попереджав, і відділ кадрів. Вони мені пропонували, щоб я подумала і вирішила це питання. Я відсторонена, наказ підписала, що я ознайомлена", - говорить лікарка.
З лікаркою підписали декларації жителі сіл Підгайці, Оситняжка, Северинка, Лозуватка, Кандаурове. Пацієнти розгублені - вони залишилися без лікарської допомоги.
Поки ж приймання у Великосеверинівській амбулаторії в міру своїх можливостей проводить фельдшерка. Призначати лікування пацієнтам без лікаря вона не може, тож скеровує їх до центру медико-санітарної допомоги у Кропивницький за 14 кілометрів.
Великосеверинівська амбулаторія входить до складу Аджамського центру первинної медико-санітарної допомоги. За словами керівника центру Валерія Радулова 99% з сотні медпрацівників амбулаторій та фельдшерських пунктів вакцинувалися. Серед них – 12 сімейних лікарів. Одну сімейну лікарку відсторонили від роботи через відсутність вакцинації від COVID-19. Вважає, відсторонена лікарка може працювати дистанційно. Звільнити її не можуть.
"Може дистанційно працювати в електронній системі, консультувати в телефонному режимі, але відвідувати амбулаторію заборонено", - говорить Радулов.
Поки що питання з роботою лікарки залишається відкритим.
Нагадаємо, що вчительку історії та правознавства з міста Олександрії Кіровоградської області Ларису Лисюк визнали винною в тому, що вона ходила на роботу невакцинованою. Через це вона має сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень та судовий збір 454 гривні.
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