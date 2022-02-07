Під Кропивницьким невакцинована сімейна лікарка залишила без меддопомоги 5 сіл

Жінка відмовилася робити щеплення, тож не може обслуговувати 2400 пацієнтів.

У Великосеверинівської амбулаторії Кіровоградської області сімейну лікарку відсторонили від роботи бо немає довідки про щеплення від коронавірусу. Декларації з жінкою підписали 2400 жителів п’ятьох сіл Кропивницького району, тож зараз усі вони залишилися без медичної допомоги.

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Про це повідомляє "Суспільне".

Жінка впеврена, що як лікар має імунітет від коронавірусу, бо жодного разу поки не захворіла.

"Я не хворіла, може й хворіла легкою формою, я переношу це нормально. У мене є імунітет, я так вважаю, як лікар. Я можу заплатити штраф, працювати як треба, хай там винесуть мені якусь догану, але вакцинуватись заради цього я не можу, - пояснює сімейна лікарка Алевтина Олійник.

Каже, зробить дослідження на антитіла від коронавірусу і тоді вирішить, чи буде щеплюватись. Зараз вона перебуває вдома, бо через наказ Міністерства охорони здоров'я про обов'язкове щеплення медиків, не може виконувати свої професйні обов'язки.

"Мене ознайомлювали. І головний лікар попереджав, і відділ кадрів. Вони мені пропонували, щоб я подумала і вирішила це питання. Я відсторонена, наказ підписала, що я ознайомлена", - говорить лікарка.

З лікаркою підписали декларації жителі сіл Підгайці, Оситняжка, Северинка, Лозуватка, Кандаурове. Пацієнти розгублені - вони залишилися без лікарської допомоги.

Поки ж приймання у Великосеверинівській амбулаторії в міру своїх можливостей проводить фельдшерка. Призначати лікування пацієнтам без лікаря вона не може, тож скеровує їх до центру медико-санітарної допомоги у Кропивницький за 14 кілометрів.

Великосеверинівська амбулаторія входить до складу Аджамського центру первинної медико-санітарної допомоги. За словами керівника центру Валерія Радулова 99% з сотні медпрацівників амбулаторій та фельдшерських пунктів вакцинувалися. Серед них – 12 сімейних лікарів. Одну сімейну лікарку відсторонили від роботи через відсутність вакцинації від COVID-19. Вважає, відсторонена лікарка може працювати дистанційно. Звільнити її не можуть.

"Може дистанційно працювати в електронній системі, консультувати в телефонному режимі, але відвідувати амбулаторію заборонено", - говорить Радулов.

Поки що питання з роботою лікарки залишається відкритим.

Нагадаємо, що вчительку історії та правознавства з міста Олександрії Кіровоградської області Ларису Лисюк визнали винною в тому, що вона ходила на роботу невакцинованою. Через це вона має сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень та судовий збір 454 гривні.

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