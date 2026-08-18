Під Києвом лунають потужні вибухи: влада звернулася із терміновим зверненням

Вибухи у Київській області / © ТСН.ua

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У вівторок, 18 серпня, у Київській області лунають потужні вибухи. До області залетіли ворожі дрони. По них працюють сили ППО.

Про це повідомляє Київська ОВА.

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«У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку», — йдеться у заяві.

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Влада закликає жителів області дотримуватися інформаційної тиші та не публікувати у соціальних мережах роботу сил ППО.

Раніше Повітряні сили попереджали про рух реактивних дронів у напрямку Броварів. Повідомлення з’явлися о 12:21 та 12:40.

Група реактивних БпЛА курсом на Бровари.

Ще реактивні БпЛА повз Десну курсом на Бровари.

Станом на 12:50 в Києві та області оголошена повітряна тривога. Зокрема, сирени лунали у Броварському, Вишгородському та Бориспільському районах. Існує загроза удару дронів.

Атака РФ на Київську область — що відомо

Нагадаємо, зранку 18 серпня Росія завдала удару по Броварах на Київщині. Після атаки виникла пожежа. За даними влади, внаслідок обстрілу пошкоджено офісну будівлю, складські приміщення та приватний будинок.

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Під час атаки по Броварах Росія влучила у розподільчий центр мережі магазинів EVA. За інформацією компанії, працівники не постраждали. Масштаби наслідків атаки наразі не можуть оцінити. Українців попереджають про можливий дефіцит товарів.

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