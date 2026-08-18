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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Під Києвом лунають потужні вибухи: влада звернулася із терміновим зверненням

На Київщині лунають вибухи. Влада закликає жителів області дотримуватися інформаційної тиші та не публікувати у соціальних мережах роботу сил ППО.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Вибухи у Київській області

Вибухи у Київській області / © ТСН.ua

У вівторок, 18 серпня, у Київській області лунають потужні вибухи. До області залетіли ворожі дрони. По них працюють сили ППО.

Про це повідомляє Київська ОВА.

«У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку», — йдеться у заяві.

Влада закликає жителів області дотримуватися інформаційної тиші та не публікувати у соціальних мережах роботу сил ППО.

Раніше Повітряні сили попереджали про рух реактивних дронів у напрямку Броварів. Повідомлення з’явлися о 12:21 та 12:40.

  • Група реактивних БпЛА курсом на Бровари.

  • Ще реактивні БпЛА повз Десну курсом на Бровари.

Станом на 12:50 в Києві та області оголошена повітряна тривога. Зокрема, сирени лунали у Броварському, Вишгородському та Бориспільському районах. Існує загроза удару дронів.

Атака РФ на Київську область — що відомо

Нагадаємо, зранку 18 серпня Росія завдала удару по Броварах на Київщині. Після атаки виникла пожежа. За даними влади, внаслідок обстрілу пошкоджено офісну будівлю, складські приміщення та приватний будинок.

Під час атаки по Броварах Росія влучила у розподільчий центр мережі магазинів EVA. За інформацією компанії, працівники не постраждали. Масштаби наслідків атаки наразі не можуть оцінити. Українців попереджають про можливий дефіцит товарів.

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