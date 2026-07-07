Аварія під Києвом із поїздом

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Під Білою Церквою на залізничних коліях трагічно загинув чоловік. ДТП сталася ввечері 5 липня.

Про це повідомляє ГУНП у Київській області.

За інформацією правоохоронців, близько 18:51 до них надійшло повідомлення від чергового по станції про травмування людини на коліях.

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Поліцейські попередньо встановили, що електропотяг рухався в напрямку міста Фастів та здійснив наїзд на чоловіка з велосипедом, який перетинав колії в забороненому для цього місці. Внаслідок наїзду від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

Слідчі Білоцерківського управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України).

Моторошна аварія із поїздом під Рівним — що відомо:

Нагадаємо, 2 липня у селищі Квасилів Рівненської області сталася моторошна аварія. Там зіткнувся потяг з маршруткою. Внаслідок ДТП загинули четверо людей, ще 11 отримали травми різного ступеня важкості, серед постраждалих є діти.

Першими на допомогу травмованим кинулися випадкові очевидці. Пізніше уточнили, що жертвами ДТП стали четверо пасажирів: 72-річний чоловік, 54-річна жінка, а також дві сестри віком 24 та 29 років.

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