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Під Києвом — нова смертельна ДТП з поїздом: загинула 26-річна жінка, перші деталі
Жінка померла від отриманих травм на місці. Поліція здійснює розслідування.
На залізничному вокзалі міста Ірпінь поїзд сполученням «Дарниця — Коростень» збив 26-річну жінку, яка переходила залізничні колії у невстановленому для цього місці.
Про випадок повідомили у поліції.
Унаслідок наїзду від отриманих травм постраждала померла на місці події.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України).
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