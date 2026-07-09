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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1541
Час на прочитання
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Під Києвом — нова смертельна ДТП з поїздом: загинула 26-річна жінка, перші деталі

Жінка померла від отриманих травм на місці. Поліція здійснює розслідування.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Поїзд переїхав жінку

Поїзд переїхав жінку

На залізничному вокзалі міста Ірпінь поїзд сполученням «Дарниця — Коростень» збив 26-річну жінку, яка переходила залізничні колії у невстановленому для цього місці.

Про випадок повідомили у поліції.

Унаслідок наїзду від отриманих травм постраждала померла на місці події.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України).

ДТП за участі поїзда — останні новини

Під Білою Церквою на залізничних коліях трагічно загинув чоловік. Це сталося 5 липня. Поїзд здійснив наїзд на чоловіка з велосипедом, який перетинав колії в забороненому для цього місці.

У селищі Квасилів Рівненської області потяг зіткнувся з маршруткою: четверо людей загинуло, є поранені.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1541
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