Поїзд переїхав жінку

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На залізничному вокзалі міста Ірпінь поїзд сполученням «Дарниця — Коростень» збив 26-річну жінку, яка переходила залізничні колії у невстановленому для цього місці.

Про випадок повідомили у поліції.

Унаслідок наїзду від отриманих травм постраждала померла на місці події.

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Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України).

ДТП за участі поїзда — останні новини

Під Білою Церквою на залізничних коліях трагічно загинув чоловік. Це сталося 5 липня. Поїзд здійснив наїзд на чоловіка з велосипедом, який перетинав колії в забороненому для цього місці.

У селищі Квасилів Рівненської області потяг зіткнувся з маршруткою: четверо людей загинуло, є поранені.

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