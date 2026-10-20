Росія вдарила по Київщині. / © ДСНС

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Уночі проти 20 жовтня російська армія атакувала Київську область. В Обухівському районі під удар потрапила виробничо-складська будівля. Є загиблі.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

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За даними рятувальників, загинули троє людей. Крім того, шість осіб постраждали.

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На місці влучання спалахнула пожежа. На ранок пожежники ліквідували займання, однак роботи з розбирання завалів тривають.

Росія вдарила по Київщині — фото

Росія вдарила по Київщині. На місці влучання спалахнула пожежа. / © ДСНС у Київській області

Росія вдарила по Київщині. На місці влучання спалахнула пожежа. / © ДСНС у Київській області

Росія вдарила по Київщині. На місці влучання спалахнула пожежа. / © ДСНС у Київській області

Росія вдарила по Київщині. На місці влучання спалахнула пожежа. / © ДСНС у Київській області

Нагадаємо, очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомляв, що Росія вдарила по підприємству в регіоні — пошкоджено підприємство в Обухівському районі. Спочатку повідомлялося про одну жертву атаки.

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