Під Києвом "прильоти" і пожежі через масований удар РФ: влада просить людей не виходити на вулицю

РФ вгатила по Україні

У Білій Церкві зафіксовано падіння ворожих цілей. Виникла пожежа та сильне задимлення.

Про це повідомив секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб.

«Прошу щільно зачинити вікна та двері осель, які перебувать поблизу місця виникинення надзвичайної ситуації, обмежити перебування на вулиці, дотримуватись сигналів повітряної тривоги. Як тільки дозволить безпекова ситуація — усі служби приступлять до ліквідації наслідків атаки», — зазначив він.

Нагадаємо, під ранок РФ вгатила по Україні. Зокрема, вибухи лунали у Дніпрі та Харкові. Мер Харкова Ігор Терехов заявив про фіксацію кількох вибухів у місті.