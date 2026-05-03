Під Києвом сталася смертельна ДТП з електросамокатом: загинула дитина

Внаслідок ДТП 10-річний хлопчик загинув на місці події, 8-річний потерпілий отримав численні травми та був доправлений до медичного закладу.

Олександр Марущак, Світлана Несчетна
ДТП під Києвом

ДТП під Києвом / © Поліція Київської області

Під Києвом у селищі Гатне Фастівського району сталася смертельна ДТП, загинула дитина. Подія сталася сьогодні, 3 травня, близько18:00.

У поліції Київської області розповіли деталі трагедії.

«Попередньо відомо, що водій автомобіля Peugeot рухався по дорозі у Гатному. На перехресті з’явився електросамокат, на якому було двоє дітей. Сталася ДТП. Один з хлопчиків загинув на місці, іншого терміново доправили до медичного закладу у Києві. Дитина отримала численні травми», — розповіли ТСН.ua у поліції Київської області.

У поліції додають, що загиблому хлопчику було 10 років, а тому що отримав травми — вісім.

Поки не невідомо чи затримали 37-річного водія автомобіля.

«Наразі на місці події ще працюють правоохоронці. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 ККУ», — зазначають у поліції.

