Під Києвом сталася смертельна ДТП з електросамокатом: загинула дитина
Внаслідок ДТП 10-річний хлопчик загинув на місці події, 8-річний потерпілий отримав численні травми та був доправлений до медичного закладу.
Під Києвом у селищі Гатне Фастівського району сталася смертельна ДТП, загинула дитина. Подія сталася сьогодні, 3 травня, близько18:00.
У поліції Київської області розповіли деталі трагедії.
«Попередньо відомо, що водій автомобіля Peugeot рухався по дорозі у Гатному. На перехресті з’явився електросамокат, на якому було двоє дітей. Сталася ДТП. Один з хлопчиків загинув на місці, іншого терміново доправили до медичного закладу у Києві. Дитина отримала численні травми», — розповіли ТСН.ua у поліції Київської області.
У поліції додають, що загиблому хлопчику було 10 років, а тому що отримав травми — вісім.
Поки не невідомо чи затримали 37-річного водія автомобіля.
«Наразі на місці події ще працюють правоохоронці. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 ККУ», — зазначають у поліції.
