Під Києвом знайдено тіло іноземця з вогнепальними пораненнями: що відомо

У Бучанському районі Київської області поліція розслідує вбивство іноземного громадянина. Тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями виявили на кладовищі в селі Михайлівка-Рубежівка.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області у Facebook.

Стало відомо, що 9 грудня о 19:20 до поліції надійшло повідомлення від жінки про зникнення її цивільного чоловіка, 33-річного іноземця, який того дня близько 17:00 вирушив на зустріч і після цього припинив виходити на зв’язок.

Правоохоронці одразу розпочали пошукові заходи. Наступного ранку під час обстеження прилеглої території кладовища вони виявили тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями.

Слідчі Бучанського управління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Наразі проводиться досудове розслідування, поліція вживає заходів для встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння злочину.

