Знайдений фрагмент кістки мамонта. Фото: Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»

Реклама

У Переяславі на Київщині виявили фрагмент кістки мамонта, якому близько 25 тисяч років. Знахідку вже передали науковцям для дослідження, і вона може свідчити про існування нової палеолітичної пам’ятки.

Про це повідомили в Національному історико-етнографічний заповіднику «Переяслав».

Йдеться про епіфіз кульшового суглоба — частину стегнової кістки мамонта. Її 27 березня 2026 року передали співробітникам науково-дослідного сектору «Археологічна експедиція» Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». Кістку знайшли бійці мобільної вогневої групи ДФТГ-2 «Переяслав» на південно-східній околиці міста.

Реклама

Атрибуцію знахідки здійснив науковий співробітник Інституту археології НАН України Дмитро Ступак. За його словами, місце потребує додаткових досліджень, зокрема для з’ясування зв’язку між фауністичними рештками та можливими крем’яними виробами.

«Потрібно дивитися це місце, чи є там ще щось? Як кремінь пов’язаний із фауністичними знахідками? Можливі різні варіанти, можливо всі знахідки одночасові? Тоді треба шукати палеолітичну стоянку. Поки мало знахідок, але місце цікаве для подальших обстежень», — зазначив Ступак.

Археологи заповідника також обстежили локацію, однак нових артефактів наразі не виявили. Водночас відомо, що ще у 2021 році в цьому ж районі знаходили подібні фауністичні рештки та крем’яний наконечник того самого періоду.

Науковці припускають, що нинішня знахідка може бути не випадковою і разом із попередніми відкриттями свідчити про існування раніше невідомої пам’ятки доби палеоліту на околицях Переяслава.

Реклама

Знайдений фрагмент кістки мамонта. Фото: Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»

Знайдений фрагмент кістки мамонта. Фото: Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»

