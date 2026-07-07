У Монако стався замах на Єрмолаєва / © Associated Press

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Під Києвом 6 липня виявили тіло жінки, яку підозрювали у замаху на вбивство підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва.

Про це повідомили джерела «Української правди» в правоохоронних органах.

За даними співрозмовників УП, тіло жінки виявили близько 23:00 6 липня. За інформацією джерел, жінку застрелили.

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Також повідомили, що жінка перебувала за межами України від 22 березня 2025 року до 1 липня 2026 року

Інше джерело УП у правоохоронних органах повідомило, що у справі вже затримали двох підозрюваних.

Замах на Єрмолаєва в Монако — що відомо

29 червня камери відеоспостереження зафіксували людину, яка залишила посилку біля входу до житлового будинку в Монако. Невдовзі після цього стався вибух саме тоді, коли до будівлі заходили троє людей. Голова уряду Монако Крістоф Мірман заявив, що вибух спричинив саморобний вибуховий пристрій, начинений болтами та металевими кульками.

Поранення дістав підсанкційний український бізнесмен Вадим Єрмолаєв та ще двоє людей — його дружина та дитина.

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Згодом встановили особу підозрюваної. Це — 39-річна українка Анастасія Березовська. Заступник прокурора Монако повідомив журналістам, що вона, імовірно, була «переодягнена в чоловіка» і, можливо, діяла не сама.

Посадовці Монако вважають, що Березовська протягом кількох днів вивчала місце проживання жертв.

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