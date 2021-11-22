Під Луцьком після розмови з донькою з вікна ковідного шпиталю випав чоловік

Під Луцьком після розмови з донькою з вікна ковідного шпиталю випав чоловік

Від отриманих травм пацієнт помер на місці.

У Волинській області в ковідному стаціонарі обласної клінічної лікарні в селі Тарасове чоловік випав з вікна 4 поверху і загинув.

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Про це повідомляє ВолиньPost.



Трагічна подія сталася учора, 21 листопада близько 21:00. 78-річний чоловік вистрибнув з вікна медзакладу і загинув. Відомо, що загиблий був уродженцем Львівської області. Самогубство це чи нещасний випадок, з'ясовуватимуть правоохоронці.

Під час поверхневого огляду слідів насилля не виявлено, тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу. Слідчі зареєстрували відомості про цей випадок та готуються розпочати кримінальне провадження за ст. 115 з приміткою "нещасний випадок". Тіло чоловіка доправили на судово-медичну експертизу.

За інформацією поліції, трагедія сталась після телефонної розмови з донькою. Чоловіка мали виписувати з лікарні.

Нагадаємо, що в Запоріжжі дівчина вирішила вкоротити собі віку, стрибнувши з мосту. В результаті її виловили з води живою і доправили з травмами до медзакладу.

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