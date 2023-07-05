Під Луцьком водій автобуса збив двох дітей: хлопчик впав в кому, дівчина з травмою ноги (фото)

Під Луцьком водій автобуса збив на дорозі двох дітей. Проїзджу частину вони перебігали в неустановленному місці.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Волині.

Як стало відомо, аварія сталася в селі Княгининок біля Луцька. Там водій автобуса “БАЗ” збив 10-річного хлопчика та 13-річну дівчинку, які раптово вибігли на проїзну частину з-за вантажного автомобіля поза межами пішохідного переходу.

“Суспільному” керівник обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль розповів, що більше травмувався саме хлопчик. Його з політравмою у стані коми госпіталізували в обласну дитячу лікарню. Постраждалу дівчинку з травмою ноги також доправили до лікарні.

Водночас в поліції заявили, що 61-річний водій перебував за кермом авто тверезий. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.

Нагадаємо, що на Закарпатті вихователь дитбудинку влаштував схему продажу дітей за кордон.

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