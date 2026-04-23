Під Луцьком чоловік тікав від ТЦК і впав з даху: військові розповіли свою версію подій

Під Луцьком чоловік тікав від ТЦК і впав з даху / © скриншот з відео

У мережі з’явилося відео затримання чоловіка під Луцьком на Волині. Його скинули з даху люди у військовій формі. Поліція вже розпочала перевірку. У ТЦК готують офіційну заяву.

Відомо, що під час спільних заходів з оповіщення населення у с. Струмівка представники ТЦК та СП разом із працівниками поліції виявили автівку, водій якої, помітивши працівників ТЦК, почав тікати. Про це журналістам ТСН повідомила речниця Волинського обласного ТЦК.

Чоловік не реагував на вимогу зупинитися.

Чоловік упав з даху у Струмівці: що розповіли у ТЦК

У ТЦК повідомили, що згодом чоловік залишив автомобіль та почав тікати. Він забіг на територію приватної забудови та піднявся на дах. Чоловік почав просити про допомогу, адже боїться висоти. Водночас він хотів уникнути контакту з військовослужбовцями.

Йому надали драбину, аби він спустився, однак чоловік витягнув її на дах, аби до нього не піднялися працівники ТЦК.

Під час спроби налагодити контакт і допомогти чоловікові спуститися з даху, розпочалася штовханина.

Унаслідок цього обоє людей — чоловік та працівник ТЦК — впали з даху.

Пізніше чоловік повідомив, що свідомо уникав контакту з працівниками ТЦК, адже перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку.

Чоловіка доставили до ТЦК та СП для проходження військово-лікарської комісії. Тілесних ушкоджень він не зазнав.

Мобілізація в Україні — останні новини

СБУ провела спецоперацію із затримання працівників ТЦК в Одесі. Відомо, що затримано групу ТЦК, яка викрадала людей та вимагала 30 тисяч доларів. Військових підозрюють у створенні злочинної групи, яка викрадала людей, а потім вимагала гроші за «спасіння від передової».

«Під час затримання фігуранти чинили фізичний спротив. Спецпризначенці задіяли зброю, стріляючи по колесах авто, на якому намагалися втекти учасники угруповання. Жодна особа вогневих поранень не зазнала», — заявив речник СБУ Артем Дехтяренко.