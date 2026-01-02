Під Луцьком квадроцикл злетів у кювет: водій загинув

На місці ДТП

На Волині чоловік загинув на квадроциклі — не врахував дорожню ситуацію та з’їхав у кювет.

Про це повідомили у поліції регіону.

«Лучанин, 1979 року народження, сів за кермо квадроцикла, не зареєстрованого в належному порядку. Під час руху він не вибрав безпечну швидкість, не врахував дорожню обстановку та з’їхав у кювет і перекинувся. Внаслідок ДТП чоловік загинув», — йдеться у повідомленні.

Слідчі розслідують обставини аварії в рамках провадження за ч. 2 ст. 286 КК України.

