Укрaїнa
Під Луцьком квадроцикл злетів у кювет: водій загинув

Унаслідок аварії за участю квадроцикла у селі Боратин Луцького району загинув 46-річний чоловік.

Анастасія Павленко
На місці ДТП

На Волині чоловік загинув на квадроциклі — не врахував дорожню ситуацію та з’їхав у кювет.

Про це повідомили у поліції регіону.

«Лучанин, 1979 року народження, сів за кермо квадроцикла, не зареєстрованого в належному порядку. Під час руху він не вибрав безпечну швидкість, не врахував дорожню обстановку та з’їхав у кювет і перекинувся. Внаслідок ДТП чоловік загинув», — йдеться у повідомленні.

Слідчі розслідують обставини аварії в рамках провадження за ч. 2 ст. 286 КК України.

Раніше повідомлялося, що на Одещині водій влетів у стелу. Загинув він та двоє пасажирів.

