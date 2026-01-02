- Дата публікації
Під Луцьком квадроцикл злетів у кювет: водій загинув
Унаслідок аварії за участю квадроцикла у селі Боратин Луцького району загинув 46-річний чоловік.
На Волині чоловік загинув на квадроциклі — не врахував дорожню ситуацію та з’їхав у кювет.
Про це повідомили у поліції регіону.
«Лучанин, 1979 року народження, сів за кермо квадроцикла, не зареєстрованого в належному порядку. Під час руху він не вибрав безпечну швидкість, не врахував дорожню обстановку та з’їхав у кювет і перекинувся. Внаслідок ДТП чоловік загинув», — йдеться у повідомленні.
Слідчі розслідують обставини аварії в рамках провадження за ч. 2 ст. 286 КК України.
