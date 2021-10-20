Під Львовом археологи розкопали старовинні римські срібні монети: який вигляд вони мають

Під Львовом археологи розкопали старовинні римські срібні монети: який вигляд вони мають

Розкопки проводилися в рамках обстеження території перед "Великим будівництвом".

У Львівській області поблизу села Малі Підліски археологи знайшли срібні римські монети 1—2 століття нашої ери. Виявили їх під час обстеження територій перед будівництвом Північної об'їзної.

Про це повідомили в "Рятівній археологічній службі".

“Ці монети потрапили до нас з Давнього Риму. У 1—2 столітті н. е. племена, що жили на території України, користувалися ними як засобом платежу. Це одні з перших монет, які місцеве населення використовувало як гроші, а не як прикраси”, — розповів молодший науковий співробітник “Рятівної археологічної служби” Юрій Ревера.

В рамках обстежень територій фахівці знайшли чотири монети: три срібних і один фальшивий субератний денарій. Доречі, чималий інтерес у археологів викликала якраз підроблена монета.

“Це свідчить, що фальшування монет з'явилося від самого початку карбування грошей. Як тільки з’явилися перші монети, з’явилися люди, які намагалися їх фальшувати. Згідно з різними дослідженнями, приблизно 3—5% від справжніх динаріїв виготовлялися субератними, тобто фальшивими, безпосередньо в самих монетних дворах, де мали карбуватися виключно справжні динарії”, — додав Юрій Ревера.

Нагадаємо, що у Китаї палеонтологи виявили скам'янілі рештки морського скорпіона, який жив близько 435 мільйонів років тому.

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