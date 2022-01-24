Під Львовом авто вилетіло на тротуар і збило родину з двома дітьми

Троє членів родини отримали важкі травми та переломи.
У Самборі Львівської області 20-річний водій за кермом вилетів на тротуар і збив чоловіка, дружину та двох їхніх синів 9 та 5 років. Усі постраждалі у лікарні.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Жінка та двоє дітей госпіталізовані до лікарні. Потерпіла перебуває у місцевій лікарні. Батько з двома синами у медзакладі у Львові.
Хлопчиків 5 та 9 років ушпиталили до дитячої лікарні Львова. Їхній 32-річний батько перебуває з ними. Діти у важкому стані. У 33-річної матері дітей переломи та травма голови.
"Стан 9-річного хлопчика важчий, він має підозру на перелом тазу, гомілок. Стан молодшого також важкий, у нього закрита черепно-мозкова травма", - розповіла лікарка-анестезіологиня Зоряна Іванюк.
ДТП сталася напередодні увечері близько 10 години. Сім’я поверталася з гостей додому. Йшли тротуаром. Діти їхали на санчатах, як раптом в один момент легковик заносить на тротуар і машина збиває родину та таранить металеву огорожу.
Відомо, за кермом авто був 20-річний водій, у поліції вже встановили - він їхав тверезий. За попередньою інформацією, чоловік не впорався з кермуванням на слизькій дорозі і його занесло на тротуар. З якою швидкістю їхав - ще встановлюють.
Кермувальнику загрожує обмеження волі до трьох років.
Нагадаємо, що на трасі Київ-Одеса поблизу села Калинівка сталася ДТП за участі Daewoo Lanos і фури. Загинули чотири людини - два чоловіки і дві жінки.
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