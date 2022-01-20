Під Львовом чоловік, побившись об заклад, проковтнув кулькову ручку: довелося оперувати

Кульку дістали хірурги, а самого пацієнта відправили пройти психіатричне обстеження.

У Львівській області медикам довелося рятувати 26-річного чоловіка, який, побившись об заклад, проковтнув кулькову ручку. В результаті вона стала поперек шлунка і пробила його з двох боків.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

26-річний пацієнт - мешканець з Пустомитівщини розповів лікарям, що зустрічав Новий рік в компанії друзів. Вони хильнули зайвого і посперечалися. Чоловік сказав, що без проблем може проковтнути кулькову ручку, яка у цей момент потрапила йому на очі, що і зробив на очах у свідків.

Вже наступного дня він відчув біль у шлунку, але до медиків по допомогу не звертався, бо думав, що все саме мине.

Зрештою ручка стала поперек і пробила шлунок з двох боків.

"Чоловік скаржився на біль у шлунку, який не проходить. Ми зробили йому гастроскопію і побачили у шлунку кулькову ручку, яка стала поперек. Чоловік зізнався, що ковтнув її спеціально під час спору. Дістати ручку ендоскопічно було неможливо, довелося чоловіка оперувати", – розповів завідувач хірургічного відділення лікарні Гнат Герич.

Операція тривала дві години. Врешті-решт ручку зі шлунка дістали, а дірки зашили.

Фото: ZAXID.NET

Пацієнта, за словами лікаря, консультували психіатри, якихось відхилень не виявили. Відхилення спровокувала надмірна доза алкоголю.

Нагадаємо, що нейрохірурги дитячої національної лікарні "Охматдит" розробили цілу спецоперацію з порятунку 11-річного Богдана Каська. Вони спочатку встановили конструкцію з карбону й титану, яка допомогла не задихнутися хлопцю і виправити деформовану шию.

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