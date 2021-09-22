Під Львовом ексмер заліз у ковш екскаватора і заважав комунальникам ліквідовувати незаконну врізку (відео)

У водоканалі кажуть, що ТВК ексмера незаконно врізався до каналізаційної труби підприємства. Колишній очільник стверджує - всі документи є.

У Самборі Львівської області стався скандал за участю колишнього міського голови міста Тараса Копиляка. Комунальники приїхали ліквідовувати незаконну врізку у трубу, а ексмер їм заважав. Про це повідомили на сторінці Самбірського водоканалу в фейсбук.

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Зазначається, що працівники водоканалу виявили самовільну врізку ТВК в центральний колектор міста на вулиці Річній. Спецтехніка та працівники приїхали на місце аби ліквідувати незаконні каналізаційні труби, але власник торгового центру Тарас Копиляк, який свого часу очолював місто Самбір, їм заважав.

"Власник торгового центру Тарас Копиляк не надав жодних дозвільних документів та перешкоджав господарській діяльності комунального підприємства, а також погрожував розправою працівникам водоканалу. За фактом Самбірським відділом поліції ГУНП у Львівській області було відкрито кримінальне провадження", - повідомили у водоканалі.

Відео конфлікту, який стався 16 вересня, Самбірський водоканал виклав на своїй сторінці в соцмережі, яка, до речі, була створена вчора, 21 вересня. На кадрах видно, як колишній міський голова забрався в ковш екскаватора, лаявся і не давав працівникам підприємства виконувати свою роботу.

Судячи з усього, конфлікт сторони згодом владнали, оскільки зазначений комплекс вже відкрився і почав працювати.

На своїй сторінці у соцмережі Тарас Копильняк розмістив інформацію про відкриття сучасного торгового-виробничого комплексу, яке відбулося учора, 21 вересня. Він зауважив, що всі дозвільні документи у ТВК є.

"Трохи більше двох років тому заклали наріжний камінь, а сьогодні довгождане відкриття. Кілька разів дату переносили не через власників. Дехто дуже не хотів, щоб цей день настав. Комплекс має всі дозвільні документи. Так би у всіх…", - йдеться у публікації.

Нагадаємо, що у місті Чортків Тернопільської області колишнього міського голову зловили на крадіжці із чужого городу.

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