Зробив "крок доброї волі": під Маріуполем на міні підірвався російський десантний катер

Поблизу Маріуполя "самоліквідувався" ворожий катер.

Він підірвався на міні.

Про це заявив речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Повідомляється, що під Маріуполем підірвався російський десантний катер проекту 1176 "Акула" чорноморського флоту Д-106. Чекаємо підтвердження "жеста доброй воли")", - написав Братчук.

Катери проєкту "Акула" будувалися для Радянського ВМФ ЗС Союзу РСР та Російського ВМФ у період від 1971 до 2009 року на чотирьох суднобудівних заводах, зокрема на суднобудівному заводі у Болгарії. Десантні катери цього проєкту використовувалися як самостійно, так і для вивантаження десанту та техніки з великих десантних кораблів проєкту 1174 та універсальних десантних кораблів проекту 11780.

Нагадаємо, російські окупанти залишили острів Зміїний, бо не витримали вогню наших артилерійських, ракетних систем та авіаційних ударів. Захисники Одещини вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території.

Нагадаємо, що ЗСУ вигнали окупантів з острову Зміїний: у МВС пояснили, чому це так важливо для України.

Читайте також: