Під Маріуполем ЗСУ пішли у контрнаступ, розбили техніку окупантів і двох взяли у полон

Під Маріуполем ЗСУ пішли у контрнаступ, розбили техніку окупантів і двох взяли у полон

Захисники України знищили 30 окупантів та 9 одиниць ворожої техніки.

На Маріупольському напрямку, українські захисники здійснили контратаку та знищили 3 ворожі танки, 4 БМП, 2 Тигра та близько тридцяти російських окупантів. Двоє загарбників потрапили в полон.

Про це повідомляють у Міноборони України.

"Опинившись в полоні, росіяни заспівали вже звичну для них пісню про "мы не знали куда нас отправляют". Та все вони знали. Двоє танкістів, один з яких російський офіцер-командир взводу, вирішили здатися. Інші ж екіпажі, що перебували в розбитій колоні бронетехніки, залишилися в палаючих машинах назавжди. Українські оборонці Маріуполя продовжують героїчно та мужньо стримують навалу агресора. Перемога буде за нами!", - зазначили у Міноборони.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 285 од.,

ББМ ‒ 985 од.,

артилерійських систем – 109 од.,

РСЗВ ‒ 50 од.,

засоби ППО ‒ 21 од.,

літаків – 44 од.,

гелікоптерів – 48 од.,

автомобільної техніки ‒ 447 од.,

легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,

цистерн з ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.