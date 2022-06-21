Під Миколаєвом колишній міський голова відлупцював жінку під час розподілу гуманітарки

Під Миколаєвом колишній міський голова відлупцював жінку під час розподілу гуманітарки

У Миколаївській області повідомили про підозру колишньому меру за насильницькі дії щодо його колеги.

За умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень службовій особі 60-річному чоловікові загрожує до п’яти років ув’язнення.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

У березні цього року до поліції звернулася місцева жителька - працівниця тергромади, і повідомила, що керівник органу місцевого самоуправління завдав їй тілесних ушкоджень.

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Слідством встановлено, що того дня під час проведення наради з приводу розподілу гуманітарної допомоги, між очільником міста Южноукраїнська та його заступницею виник конфлікт, під час якого керівник завдав жінці декілька ударів. За висновками експертів, заявниці були спричинені тілесні ушкодження легкого ступеню тяжкості.

"20 червня слідчі повідомили 60-річному експосадовцю про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України "Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок". Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк". - зазначили у поліції.

Найближчим часом підозрюваному обиратиметься запобіжний захід.

Нагадаємо, що у Полтавській області 53-річний чоловік жорстоко побив 80-річну жінку. Мешканка села Романівка отримала рубані рани голови. Її в тяжкому стані ушпиталили до лікарні.

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