Пожежа під Москвою / © соцмережі

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У середу, 1 липня, під Москвою — у Люберцях — спалахнула електропідстанція, внаслідок чого частина міста залишилась без світла. Місто розташоване всього за 15 км від столиці РФ.

Відео та фото поширюють у Мережі.

Також, за повідомленнями моніторингових каналів, жителі міста мають проблеми із водопостачанням. Кілька вулиць залишилися без води.

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На оприлюднених кадрах видно масштаби пожежі. Пламені вогню та густий чорний дим, який видно за декілька сотень метрів, здіймаються вгору.

Зауважимо, що в інформаційному просторі РФ — тишина. Ні пропагандисти, ні офіційні органи влади не коментують масштабну пожежу, яка виникла просто під носом у Путіна.

© соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

Атака на Росію 1 липня — що відомо

Нагадаємо, у Пензенському районі вранці лунали вибухи. Безпілотники атакували стратегічний об’єкт ВПК Росії. У моніторингових каналах повідомляли про «прильоти». Через атаку у місті було оголошено про небезпеку і запроваджено план «Килим». Згодом Зеленський підтвердив удар по заводу, що займається розробкою та виготовленням компонентів для ракетного озброєння.

Також вибухи лунали в російській Уфі. Там Україна завдала удару по НПЗ — одному з найбільших російських виробників мастил.

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