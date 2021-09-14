Під наркотиками вийшов на полювання: у Кіровоградській області чоловік намагався задушити двох дівчат і забив до смерті пенсіонера

Під наркотиками вийшов на полювання: у Кіровоградській області чоловік намагався задушити двох дівчат і забив до смерті пенсіонера

За це 27-річний чоловік проведе у в'язниці все життя.

У Кіровоградській області чоловік, який знаходився в стані наркотичного сп'яніння, жорстоко вбив пенсіонера, а також намагався позбавити життя ще двох жінок. За це його засудили на довічне ув'язнення.

Про це повідомили в Кіровоградській обласній прокуратурі.

Як стало відомо, подія трапилася ще в 2019 році. Тоді 27-річний чоловік під дією наркотичних речовин напав на дівчину і почав її душити, в результаті чого потерпіла втратила свідомість. Після чого злочинець зник з місця.

На наступний день він пішов на злочин знову: хлопець намагався задушити 19-річну дівчину, однак зробити це йому перешкодили знайомі потерпілої.

“Під ранок, дорогою вздовж набережної Інгулу, зустрів пенсіонера-рибака й проявляючи агресію, посилену станом наркотичного сп’яніння та попередніми невдалими спробами вбивства, побив останнього після чого наніс йому не менше 13 ударів колюче-ріжучим предметом. Потерпілий загинув на місці події”, — розповіли в пресслужбі Кіровоградської обласної прокуратури.

Згодом підозрюваного у злочинах затримали і відправили під суд. В ході розглядів сторона обвинувачення змогла довести причетність громадянина до трьох епізодів злочинів. За це суд призначив йому вищу міру запобіжного заходу. Водночас адвокат вбивці подав апеляцію.

“Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Кропивницького апеляційного суду, прийнявши до уваги доводи прокурора і незаперечні докази вини обвинуваченого, апеляційну скаргу захисника залишила без задоволення, а вирок Кіровського районного суду — без змін. Прокуратура вважає вирок суду законним та справедливим”, — додали у відомстві.

Нагадаємо, що у Старобільську Луганської області сталося подвійне вбивство. У злочині підозрюється 36-річний Дмитро Федорченко, який був племінником вбитої жінки та однокласником вбитого чоловіка.

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