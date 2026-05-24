Наслідки атаки / © Національна поліція України

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч на 24 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники. Під ворожим вогнем опинилися всі райони Києва.

Про це повідомили у Національній поліції України.

«Станом на 8:10 відомо про одну загиблу літню жінку у Шевченківському районі, 34 людини постраждали, серед них — дві дитини. Інформація щодо кількості потерпілих продовжує уточнюватися», — йдеться у повідомленні.

Крім цього, зафіксовано пошкодження багатоквартирних та приватних житлових будинків, адміністративних будівель, навчального закладу, СТО та припаркованих автомобілів.

Реакція мера Києва Віталія Кличка

Кличко відреагував на нічний удар по столиці.

«Жахливою була ніч для Києва…Зараз рятувальники гасять пожежі, розбирають завали. Медики надають допомогу постраждалим.

На цю годину внаслідок ворожої атаки одна людина загинула. Постраждали 44 людини. Із них медики госпіталізували 28 поранених, в тому числі — двох дітей (у стані середньої тяжкості). Троє

постраждалих перебувають у тяжкому стані. 16 постраждалим медики надали допомогу амбулаторно», — зазначив він.

Згодом Кличко уточнив, що кількість загиблих зросла до двох осіб.

Нічна атака по Києву — останні новини

У ніч проти 24 травня росіяни масовано атакували Київ балістикою та БпЛА. Падіння уламків та пошкодження зафіксовані в усіх районах міста. Понад 40 локацій по всьому місту зазнали ушкоджень.

Станцію метро «Лук’янівська» тимчасово закрили для пасажирів через пошкодження наземного вестибюля вибуховою хвилею, повідомили в КМДА. Під удар потрапив і головний офіс «Укрпошти».

