Під Новою Каховкою окупанти розстріляли родину українського патрульного: втратив батьків, дружину та двох дітей — ЗМІ

Під Новою Каховкою окупанти розстріляли родину українського патрульного: втратив батьків, дружину та двох дітей — ЗМІ

Злочин окупанти вчинили у перший день війни.

У перший день війни з Росією біля Нової Каховки окупанти розстріляли авто з сім'єю, загинуло п'ятеро людей, зокрема двоє дітей.

Про це тоді сказав мер міста Володимир Коваленко у прямому ефірі "Україна 24".

"Автомобіль переїжджав через Каховську ГЕС. Вони не зупинилися на вимогу і автомобіль повністю розстріляли", – сказав мер.

Як пише Zaxid.net, внаслідок цього жахливого злочину росіян, втратив всю родину український патрульний. У машині перебували його батьки, дружина та двоє дітей. Про це виданню розповів брат поліцейського. Сам правоохоронець був на службі, тому по його дружину з дітьми до Херсона приїхав його батько і відвіз у село біля Нової Каховки.

"Я все чув. Як мама почала кричати, що тут діти, і як так можна. Я чув, як голосно плакав малий Ванька. А потім я почув постріли, після цього була тиша, а потім знов постріли. Було три черги. Я зрозумів, що їх просто добивали", — розповів брат правоохоронця про загибель своїх батьків, братової та племінників.

За інформацією видання, троє дорослих загинули на місці. Коли росіяни відійшли, то до машини підбігли люди і побачили, що діти були ще живими. Проте діти померли і лікарні.

Офіційно поліція про цю трагедію не повідомляла.