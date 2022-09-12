Під обстрілом у Харкові опинився Новобаварський район: влучення в житловий будинок

Про це у Telegram-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

« Під обстрілом Новобаварський район. Влучення у житловий будинок. Про постраждалих та руйнування наразі інформації немає», — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що РФ атакувала ракетами Дніпропетровщину, Харківщину та Кременчук. Внаслідок атаки частина областей України залишилася без електрики.

У Харкові РФ ракетами потрапила до ТЕЦ. Внаслідок обстрілу в Харкові загинула щонайменше одна людина.

Унаслідок обстрілу Харкова загинула одна людина