Під обстрілом у Харкові опинився Новобаварський район: влучення в житловий будинок

Стали відомі перші подробиці нового обстрілу у Харкові.
Про це у Telegram-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
« Під обстрілом Новобаварський район. Влучення у житловий будинок. Про постраждалих та руйнування наразі інформації немає», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що РФ атакувала ракетами Дніпропетровщину, Харківщину та Кременчук. Внаслідок атаки частина областей України залишилася без електрики.
У Харкові РФ ракетами потрапила до ТЕЦ. Внаслідок обстрілу в Харкові загинула щонайменше одна людина.