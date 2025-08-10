ТСН у соціальних мережах

Під Одесою на пляжі стався вибух: є загиблі

Трагедія сталася між селищами Затока та Кароліно-Бугаз.

Пляж

Пляж / © УНІАН

В курортній зоні Затоки в Одеській області внаслідок вибуху міни загинули троє людей.

Про це пише з посиланням на очевидців Думська.

Інцидент стався сьогодні близько 11:30 між населеними пунктами Затока та Кароліно-Бугаз. За даними очевидців, міна вибухнула на відстані близько 50 метрів від берега, у той час як у воді перебував чоловік, який отримав смертельні поранення.

У ГУНП в Одеській області повідомили, що міна вибухнула на пляжі в Кароліно-Бугазі, де в цей час перебували багато відпочивальників.

За інформацією обласної адміністрації, пляжі Затоки офіційно не відкриті для відвідувачів і перебування там заборонене, хоча курорт продовжує приймати туристів.

Загибель трьох людей в Одеській області через купання у заборонених місцях підтвердив голова ОДА Олег Кіпер.

За його словами, один чоловік загинув у Кароліно-Бугазі, ще чоловік і жінка — у Затоці. Усі вони підірвалися на мінах під час купання у заборонених для відпочинку зонах.

Він нагадав, що в області офіційно функціонують 32 безпечні зони для купання: 30 — в Одесі, по одній — у Чорноморську та Приморському Ізмаїльського району. Кожна з них пройшла комплексну перевірку, зокрема на наявність укриттів і відсутність мінної небезпеки як на суші, так і у воді.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на узбережжі Чорного моря у селі Коблеве Миколаївської області здетонувала міна. Є постраждалий.

