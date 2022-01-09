Під Одесою чоловік прийшов під військкомат із прапором СРСР і погрожував дійти з ним до Берліна

Прапор вилучили, а чоловіка затримали.

В Ізмаїлі Одеської області чоловік, "озброївшись" прапором із забороненою символікою, прийшов під військкомат і погрожував дійти з ним до Берліна.

Про це повідомляє "Думська".

Вчора, 8 січня, чоловік із прапором СРСР прийшов під будівлю військкомату в Ізмаїлі, погрожуючи дійти з ним до Берліна.

Очевидці викликали поліцію, і правоохоронці перервали ходу любителя забороненої символіки.

Ним виявився 44-річний безробітний місцевий житель, який неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності та до кримінальної за зберігання наркотиків.

"Прапор вилучили, громадянина опитали та відпустили під особисте зобов'язання. Наразі вирішується питання про внесення до ЄРДР відомостей за ч.1 ст. 436-1 КК України - за публічне використання символіки комуністичного та інших тоталітарних режимів", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, що у Запоріжжі на швидкісній ділянці в промисловому районі міста нетвереза дівчина за кермом знесла електроопору.

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