Під Одесою чоловік виявив у своєму дворі найбільш отруйного у світі павука

Отрута цього павука в 15 разів сильніша за отруту гримучої змії.
В Ізмаїлі під Одесою чоловік виявив у своєму дворі каракурта - одного з найбільш отруйних павуків у світі. Тарас Демидович зазначив, що комаху він знайшов, коли збирав насос від басейну.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"Збираю насос від басейну і тут такий красень. Каракурт - отруйний павук. Його отрута в 15 разів сильніше отрути гримучої змії і смертельна навіть для таких великих тварин, як верблюди і коні. У кого приватні будинки, будьте обережні", - написав чоловік.
Каракурт — один з найнебезпечніших видів павуків роду Чорних вдів. Укус його у 50 разів отруйніший, ніж укус тарантула. Смертність від його укусу, за підрахунками вчених, становить приблизно 4%, а отрута у 15 разів сильніша за отруту гримучої змії.
Селяться каракурти у місцях, де ростуть бур'яни, для житла плетуть гніздо з павутини, прикріплюючи його до трави. Павуки-каракурти поширені на півдні України, біля Азовського моря.
Якщо вас вкусив павук і ви не знаєте, чи нeбeзпeчний він, то:
• за можливістю сфотографуйте комаху, це допоможе його ідентифікувати, якщо у вас виникнуть симптoми інтокcикації отрyтою;
• промийте рaну водою і прикладіть лід;
• якщо за годину всі наслідки укусу - біль, печіння, почервонiння, нaбряк не зменшилися - звертайтеся до лікaря.
Якщо ви помітили павука на собі:
• не бийте його;
• скиньте на землю рукою, обмотаною тканиною, або попросіть про це когось поруч.