Під Одесою чоловік виявив у своєму дворі найбільш отруйного у світі павука

Під Одесою чоловік виявив у своєму дворі найбільш отруйного у світі павука

Отрута цього павука в 15 разів сильніша за отруту гримучої змії.

В Ізмаїлі під Одесою чоловік виявив у своєму дворі каракурта - одного з найбільш отруйних павуків у світі. Тарас Демидович зазначив, що комаху він знайшов, коли збирав насос від басейну.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

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"Збираю насос від басейну і тут такий красень. Каракурт - отруйний павук. Його отрута в 15 разів сильніше отрути гримучої змії і смертельна навіть для таких великих тварин, як верблюди і коні. У кого приватні будинки, будьте обережні", - написав чоловік.

Каракурт — один з найнебезпечніших видів павуків роду Чорних вдів. Укус його у 50 разів отруйніший, ніж укус тарантула. Смертність від його укусу, за підрахунками вчених, становить приблизно 4%, а отрута у 15 разів сильніша за отруту гримучої змії.

Селяться каракурти у місцях, де ростуть бур'яни, для житла плетуть гніздо з павутини, прикріплюючи його до трави. Павуки-каракурти поширені на півдні України, біля Азовського моря.

Якщо вас вкусив павук і ви не знаєте, чи нeбeзпeчний він, то:

• за можливістю сфотографуйте комаху, це допоможе його ідентифікувати, якщо у вас виникнуть симптoми інтокcикації отрyтою;

• промийте рaну водою і прикладіть лід;

• якщо за годину всі наслідки укусу - біль, печіння, почервонiння, нaбряк не зменшилися - звертайтеся до лікaря.

Якщо ви помітили павука на собі:

• не бийте його;

• скиньте на землю рукою, обмотаною тканиною, або попросіть про це когось поруч.

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