Під Одесою господарі залишили на вулиці лабрадора з паралізованими кінцівками

Під Одесою господарі залишили на вулиці лабрадора з паралізованими кінцівками

Собаку привели на усипляння, але лікар відмовився це зробити.

Жителі Подільська Одеської області виявили лабрадора, який був прив'язаний неподалік від ветеринарної клініки. Виявилося, що господарі домашнього улюбленця приводили його на усипляння, а коли лікар відмовився проводити операцію, собаку просто залишили на вулиці.

Про це в Facebook повідомила зоо-активістка Людмила Мельніченко.

За словами жінки, дворічного лабрадора збила машина, в результаті чого у нього паралізувало задню частину тіла, тому тварина зможе пересуватися тільки за допомогою візка.

Людмила також повідомила, що собаку відвезли до одеської клініки на огляд, за підсумками якого буде зрозуміло, наскільки сильно постраждала тварина.

Нагадаємо, в Івано-Франківську собаку зав'язали у два пакети та викинули на смітник.

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